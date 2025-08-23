السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
نيجيريا.. مقتل 35 شخصاً على الأقل من مسلحين قرب الحدود مع الكاميرون

منذ 37 دقيقة
عناصر من القوات الأمنية في نيجيريا

قال سلاح الجو النيجيري إنه قتل 35 شخصاً على الأقل من مسلحين في غارات جوية بالقرب من الحدود مع الكاميرون اليوم السبت، بعد ورود معلومات مخابراتية تفيد بأن المجموعة كانت تعتزم شن هجوم على القوات البرية.

وذكر المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري إيهيمين إيجودامي في بيان أن الغارات استهدفت أربع نقاط تجمع، مشيرا لاستئناف التواصل لاحقا مع القوات التي أكدت تأمين المنطقة.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة مكثفة في الشمال الشرقي للبلاد، حيث قال الجيش الأسبوع الماضي إنه قتل 592 من أفراد الميليشيات المسلحة خلال ثمانية أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

