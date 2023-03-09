نيجيريا.. مقتل 6 في اصطدام قطار بحافلة عامة بمدينة لاغوس

قالت خدمات الطوارئ وحاكم ولاية لاغوس النيجيرية إن قطارا اصطدم بحافلة عامة الخميس في مدينة لاغوس التي تعد مركزا تجاريا بنيجيريا مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين، هذا ووقع الحادث بين السابعة والثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، إذ حاول سائق الحافلة تجاوز إشارة عبور القطار.

وقالت خدمات الطوارئ بولاية لاغوس في بيان إن الحادث وقع في محطة حافلات بمحور إيكيجا في لاجوس، وهي مدينة يقطنها نحو 20 مليون نسمة.

وقال باباجيدي سنوو-أولو حاكم ولاية لاغوس في مستشفى الولاية “لقي شخصان حتفهما على الفور بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في المستشفى، وتلقى 25 شخصا الرعاية الطبية ونُقلوا إلى مستشفى جباجادا العام ومستشفى أجيجي العام ومركز الصدمات (قسم الطوارئ) لدى نقطة تحصيل الرسوم”.