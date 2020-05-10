بالفيديو: نيران صديقة مدمرة.. عشرات القتلى بقصف صاروخي على الفرقاطة الإيرانية “كونارك”

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قالت وسائل إعلام إيرانية بأن مدمرة “جماران” التابعة لبحرية الجيش الإيراني أطلقت صاروخاً بالخطأ على الفرقاطة العسكرية وأغرقتها بالكامل بالقرب من ميناء ” جاسك ” المطل على خليج عمان ،

وأضافت المصادر أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية “كوناراك” تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة “جماران”.

وأشارت التقارير الواردة بأن الصاروخ الذي استهدف السفينة موجه تلقائيا عبر الرادار، من دون أن تتاح الفرصة لطاقم السفينة بترقبه ومعرفة إحداثياته، وأضافوا أن “الصاروخ اللعين قام بعمله بشكل جيد”.

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، فيما أفادت أنباء عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإيرانيين في حادث القصف وبلغ عدد المفقودين حتى الآن أكثر من أربعين عنصر من قوات البحرية في الجيش الإيراني.

بنابر خبرهای غیررسمی، ناو جماران در شلیکی اشتباه ناوچه کنارک را هدف موشک‌های خود قرار داده است و شماری از پرسنل این ناوچه جان‌باخته یا مفقود شده‌اند — ایران اینترنشنال – خبر فوری (@IranIntlbrk) May 10, 2020

فيما أظهرت مقاطع فيديو من نقل جرحى البحرية الإيرانية في ميناء تشابهار، ووفقاً لإحصائيات مستشفى تشابهار وصل جثمان 23 قتيل من قوات الجيش الإيراني إلى حتى الآن .

وسفن فرقاطة نوع جماران، هي سفن ‏صنعت في إيران عام ٢٠١٠، يبلغ طولها ٩٥ متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.