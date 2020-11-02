نيكاراغوا تتأهب لإعصار “إيتا”

مع اقتراب إعصار إيتا في بحر الكاريبي، وضعت نيكاراغوا في حالة تأهب، وكثفت سلطات البلد تحضيرات الوقاية في المدن والمناطق على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في حين كانت تشتد قوة الإعصار الذي بات من الفئة 2 (مع رياح تتراوح قوتها بين 154 و177 كيلومترا في الساعة) وفق ما أعلن مدير المعهد الوطني للأرصاد الجوية مارسيو باكا.

ويعيش أكثر من 80 ألف شخص في المناطق الأكثر تهديدا وفقا للحكومة الإقليمية.

وتم، الأحد، إجلاء سكان جزر ميسكيتوس قبالة الساحل الشمالي الكاريبي لنيغاراجوا وسكان المناطق الساحلية قرب الحدود مع هندوراس.

ونقلت السلطات إلى المنطقة 88 طنا من المواد الغذائية وفرقا من الدفاع المدني.

ويتوقع أن يضرب الإعصار صباح الثلاثاء الساحل الشمالي الشرقي لنيكاراغوا قبل أن تتراجع قوته مع اصطدامه بمناطق جبلية وفقا لتوقعات الأحوال الجوية.

وكانت رياح عاتية تنذر صباح الاثنين باقتراب الإعصار من الساحل الشمالي لنيكاراغوا الذي وضع في حال تأهب أصفر. وتخشى السلطات فيضانات ساحلية مع أمواج يزيد ارتفاعها على مترين وأضرار تلحقها الرياح بالمساكن.

وقال مدير مكتب الوقاية من الكوارث جيليرمو جونزاليس إن “المباني في هذه المنطقة غير متينة”.

ووضع الإعصار إيتا السلفادور وهندوراس أيضا في حال تأهب.

كما تستعد كوستاريكا لهطول أمطار غزيرة تؤثر على منطقة الإعصار.