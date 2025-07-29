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نيكي الياباني يتراجع للجلسة الثالثة وسط مخاوف إزاء توقعات الشركات

منذ ساعتين
امرأة تمر بجانب شاشة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

امرأة تمر بجانب شاشة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

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أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ دفعت المخاوف إزاء توقعات الشركات المحلية المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة.

وانخفض المؤشر نيكي 0.79 بالئة إلى 40674.55 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 بالمئة إلى 2908.64.

وقال هيرويوكي أوينو المحلل الكبير لدى سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول إن اليابان في منتصف موسم إعلان النتائج، ويتوخى المستثمرون الحذر لأن فرض رسوم جمركية عند 15 بالمئة على الصادرات إلى الولايات المتحدة قد يلقي بظلاله على أعمال الشركات.

وهذه الرسوم، وهي جزء من اتفاق تجاري أبرمته اليابان مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أقل من نسبة 25 بالمئة التي سبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على البلاد.

وأشار أوينو إلى أن التوقعات بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا سيتنحى عن منصبه أدت إلى ارتفاع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي.

وقال “كانت السوق تأمل أن يحل محله شخص يتبنى إجراءات لتحفيز الاقتصاد”.

وتعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه بعد أن مُني ائتلافه الحاكم بهزيمة قاسية في انتخابات الغرفة العليا من البرلمان.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات اليوم الثلاثاء، وتراجع سهم ليزرتك 8.3 بالمئة ليكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.

وهبط سهم طوكيو إلكترون 1.2 بالمئة ليصبح صاحب التأثير السلبي الأكبر على المؤشر نيكي. وتراجع سهم أدفانتست واحدا في المئة.

ونزلت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء سبعة فقط. وخسر قطاع السيارات 1.83 بالمئة وكان الأسوأ أداء.

وعلى النقيض، قفز سهم نومورا ريسيرش 8.33 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاستشارات وحلول تكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 17 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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