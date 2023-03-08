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نيكي الياباني يرتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

منذ 34 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تدعمت التوقعات بشأن شركات التصدير بفعل تراجع الين.

وارتفعت أيضا أسهم شركات التجزئة وسط تفاؤل بشأن عودة السياح الصينيين الذين ينفقون مبالغ كبيرة، وذلك بعد أن أعادت اليابان فتح حدودها هذا الشهر.

وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.48 بالمئة إلى 28444.19 نقطة بعد أن واصل بقوة مكاسبه في التعاملات بعد الظهيرة، وكان قد لامس مستوى 28469.41 نقطة قبل دقائق فقط من الإغلاق، وهو مستوى لم يسجله منذ 24 نوفمبر\تشرين الثاني.

وصعد المؤشر بنحو 3.5 بالمئة منذ يوم الخميس الماضي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 2051.21 نقطة، ولامس مستوى 2053.01 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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