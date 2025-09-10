نيكي الياباني يصعد مقتفيا أثر وول ستريت

أغلق مؤشر نيكي الياباني عند مستوى قياسي مرتفع اليوم الأربعاء، مسجلا أداء إيجابيا على درب وول ستريت الذي سجلته خلال الليل في وقت يقيم فيه المتعاملون بيانات اقتصادية بحثا عن إشارات على تحولات محتملة في سياسة البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، وزاد المؤشر نيكي 0.9 بالمئة ليغلق عند مستوى غير مسبوق عند 43837.67 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

وسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة خلال الليل بعد أن عززت مراجعة كشوف الوظائف بالخفض التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا لدعم الاقتصاد.

لكن المسار أقل وضوحا بالنسبة لبنك اليابان إذ يتطلع إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة هذا العام لكبح جماح التضخم في وقت سادت فيه حالة من الضبابية السياسية بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا.

وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 44185.73 نقطة أمس الثلاثاء قبل أن يفقد قوته الدافعة وينهي اليوم منخفضا.

وقالت تشيسا ماتسودا المحللة الاستراتيجية في نومورا سيكيورتيز “التركيز الفوري يظل الآن منصبا على مستوى 44 الف نقطة… ولدى اقترابنا منه من المتوقع جني الأرباح بما قد يضغط على المؤشر”.

وجاء سهم مجموعة سوفت بنك ليكون أكبر الرابحين على المؤشر نيكي إذ ارتفع 7.3 بالمئة، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك الذي زاد 5.7 بالمئة.

وصعد سهم كانساي إلكتريك باور 5.3 بالمئة بعد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن إليوت مانجمنت أصبحت من أحد أكبر ثلاثة مساهمين في الشركة.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم سوميتومو فارما الذي تراجع 4.1 بالمئة يليه سهم مازدا موتور الذي أغلق منخفضا 3.4 بالمئة.