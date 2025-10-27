نيكي الياباني يصل إلى 50 ألف نقطة للمرة الأولى بدعم آمال الإنفاق الحكومي

وارتفع المؤشر بنسبة 2.46% ليغلق عند 50,512.32 نقطة، مسجلاً مكاسب بلغت 26.6% منذ بداية العام. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7% ليغلق عند 3,325.05 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، مع مكاسب سنوية بلغت 19.4%.

ويشكل صعود نيكي جزءاً من رد فعل الأسواق على انتخاب تاكايتشي الأسبوع الماضي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة اليابانية. وقال جون بيرس، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التقاعد الأسترالي يونيسوبر: “أدى تغيير القيادة إلى تعزيز الثقة في الأسواق ورفع مستوى الاستقرار”.

وحظي المؤشر أيضاً بدعم من توقعات النمو في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل إنفيديا، مع صعود سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 6.66% وسهم أدفانتست بنسبة 6.53%، بالإضافة إلى ارتفاع سهم فوجيكورا المصنعة للألياف الضوئية لمراكز البيانات بنحو 8%.

ومن المقرر أن تجري تاكايتشي محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً الثلاثاء، بعد أول مكالمة هاتفية بينهما في مطلع الأسبوع.