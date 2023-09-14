نيكي الياباني يغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع

ارتفع المؤشر نيكي الياباني ليغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع، الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي ما زال بطيئا وعزز الاتجاه النزولي توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.

وصعد نيكي 1.41 بالمئة إلى 33168.10 نقطة ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ السادس من سبتمبر أيلول ويحقق أعلى مكسب يومي منذ 28 أغسطس آب، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 بالمئة إلى 2405.57 نقطة.

وارتفع سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينج 2.96 بالمئة ليمنح المؤشر نيكي أكبر دفعة.

وزاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية 3.03 بالمئة وصعد سهم أدفانتست 2.02 بالمئة.

وقفز سهم توريكيزوكو هولدنجز 8.96 بالمئة بعدما أصدرت الشركة المالكة لسلسلة مطاعم توقعات إيجابية للعام بأكمله.

وعلى النقيض هوى سهم إتش.آي.إس 7.17 بالمئة على الرغم من أن شركة السياحة والسفر قلصت خسائرها. وتكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 5.6 مليار ين (38.06 مليون دولار) في تسعة شهور حتى يوليو تموز مقارنة مع خسائر بلغت 33.26 مليار ين قبل عام.