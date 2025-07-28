نيكي يتخلى عن مكاسبه وسط مخاوف من عدم توافق الأرباح مع التقييمات الحالية

لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليتداول على انخفاض اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود قوية وتحول تركيزهم إلى النتائج المرتقبة لأرباح الشركات .

وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر نيكي 0.8 بالمئة إلى 41115.60 نقطة، بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

في المقابل، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 2938.55 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مركز توكاي طوكيو للمعلومات “باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح من الصعود الأخير، هذا هو السبب المباشر لانخفاضات اليوم”.

وأضاف “لكنهم باعوا الأسهم بسبب ارتفاعها بشكل حاد الأسبوع الماضي. وكان هناك قلق من أن نتائج أرباح الشركات قد لا تبرر المستوى الحالي للأسهم”.

وكان نيكي قد سجل أعلى مستوياته في عام الأسبوع الماضي، بعدما توصلت اليابان والولايات المتحدة إلى اتفاق لتقليص الرسوم الجمركية الكبيرة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على السلع اليابانية.

وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات الانخفاضات، حيث تراجع سهم أدفانتست 7.66 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر.

وانخفض سهم سكرين هولدينجز 7.24بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات صناعة الرقائق عن تراجع أرباح التشغيل الفصلية بنسبة 12.2 بالمئة.

وانخفض سهم القطاع المصرفي 1.78 بالمئة، ليسجل أسوأ أداء بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وخلافا للاتجاه العام، قفز سهم فانوك 5.6 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكي، بعد أن أظهرت نتائج الشركة المصنعة للروبوتات ارتفاع أرباح التشغيل الفصلية بنحو 30 بالمئة.

وأوضحت الشركة أن توقعاتها تأخذ في الاعتبار فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من الأول من أغسطس آب.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرجة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو، ارتفعت 46 بالمئة من الأسهم، بينما تراجعت 49 بالمئة وظلت أربعة بالمئة دون تغيير.