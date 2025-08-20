نيكي يتراجع لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض أسهم الرقائق

لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

تراجع المؤشر نيكي الياباني عن مستوياته القياسية المرتفعة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء متأثرا بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق.

وخسر نيكي 225 بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 42888.55 نقطة عند الإغلاق.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 7.1 بالمئة، وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.7 بالئمة.

وجاءت هذه الخسائر بعد انخفاض المؤشر ناسداك في التعاملات الأمريكية خلال الليل، وتراجع سهم إنفيديا 3.5 بالمئة لأدنى مستوى في نحو أربعة أشهر.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية تريد حصة في أسهم شركة إنتل مقابل منح نقدية تمت الموافقة عليها خلال فترة الإدارة السابقة. ويأتي ذلك بعد استثمار سوفت بنك ملياري دولار في شركة صناعة الرقائق الأمريكية المتعثرة، والذي أُعلن عنه يوم الاثنين.

وقال فوميكا شيميزو الخبير في شركة نومورا “المخاوف من تدخل الحكومة في قطاع أشباه الموصلات قد تؤثر على أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة، وبالتالي على أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بأشباه الموصلات”.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات على نطاق واسع مع زيادة سهم هوندا موتور اثنين بالمئة، وصعود سهم إيسوزو موتورز 1.7 بالمئة.

وقال خبراء استطلعت رويترز آراءهم إن المؤشر نيكي سيتراجع على الأرجح بحلول نهاية العام عن المستويات القياسية التي سجلها في الآونة الأخيرة.

وتجاوز المؤشر أمس الثلاثاء المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي ليلامس 43876.42 نقطة. ومن المتوقع أن يتراجع مرة أخرى إلى 42 ألف نقطة في نهاية ديسمبر كانون الأول، وفقا لمتوسط تقديرات 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من الثامن إلى 18 أغسطس آب.