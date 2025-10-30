الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
نيكي يحقق مستويات قياسية مع تثبيت بنك اليابان لأسعار الفائدة

منذ ساعة واحدة
المؤشر نيكي الياباني

سجل مؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس مستوى مرتفعاً غير مسبوق، رغم تقلباته الكبيرة التي تجاوزت 20 مرة بين المكاسب والخسائر، بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض الين وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد إعلان البنك، رغم أن خبراء الاقتصاد والمتعاملين لم يتوقعوا أي تعديل في السياسة هذه المرة. وقال محافظ البنك المركزي كازو أويدا إنه لا يوجد موعد محدد مسبقاً لرفع أسعار الفائدة، على أن يعقد البنك اجتماعاته المقبلة في ديسمبر ويناير.

وصعد مؤشر نيكي 0.6% ليصل إلى 51620.79 نقطة لأول مرة، فيما سجل مستوى إغلاق قياسياً جديداً عند 51325.61 نقطة. وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس 0.7% إلى 3300.79 نقطة.

وأكد البنك المركزي التزامه بمواصلة سياسة الاقتراض بما يتماشى مع نمو الاقتصاد، مع توقعات بأن يبلغ التضخم الأساسي نحو 2% في النصف الأخير من الثلاث سنوات المقبلة حتى مارس 2027.

    المصدر :
  • رويترز

