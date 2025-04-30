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نيكي يرتفع بدعم آمال التقدم في محادثات الرسوم مع أمريكا

منذ 15 ساعة
أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني على نحو طفيف اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تطورات محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان.

ويتجه المؤشر لتحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ ديسمبر كانون الأول.

وختم نيكي جلسة التداول الصباحية مرتفعا 0.2 بالمئة عند 35902.51 نقطة، بعد أن تراجع لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. ويتجه المؤشر كذلك نحو تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أغسطس آب الماضي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2660.24 نقطة.

وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا إنه يهدف إلى تحقيق تقدم مستمر في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وسيسافر أكازاوا إلى واشنطن في وقت لاحق الأربعاء للقاء نظرائه في جولة ثانية من المباحثات.

    المصدر :
  • رويترز

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