نيكي يرتفع مع انحسار المخاوف إزاء الاقتصاد الأميركي

ارتفع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء مع انحسار المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم المتراجعة بعد موجات بيع مكثفة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وصعد نيكي 0.6 بالمئة لينهي الجلسة عند 40794.86 نقطة.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 2966.57 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا مدير التمويل لدى شينكين لإدارة الأصول “اشترى المستثمرون الأسهم لأن مكاسب المؤشر نيكي في الجلسة السابقة لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات التي حدثت يوم الاثنين”.

وانخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في شهرين يوم الاثنين مع تزايد المخاوف إزاء الاقتصاد والتجارة في الولايات المتحدة، في حين تزايدت التكهنات بشأن احتمال حدوث اضطرابات في السياسات المحلية.

وقال فوجيوارا “انخفاضات الأسهم ذات الثقل هي التي دفعت المؤشر إلى الهبوط اليوم”.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون 3.8 بالمئة ليسبب أكبر ضغط هبوطي على نيكي. وخفض محللو ميزوهو للأوراق المالية التوصية لسهم الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق إلى “محايد” من “شراء”.

وقفز سهم شركة ميتسوي فودوسان 5.9 بالمئة بعد تضاعف صافي الأرباح الفصلية لشركة التطوير العقاري إلى مثليه تقريبا عن العام الماضي.

وارتفع سهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 4.8 بالمئة ليقفز للجلسة الثانية، وذلك بعد إبرام الشركة صفقة تاريخية لبناء سفن حربية من الجيل التالي لأستراليا.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في بورصة طوكيو، ارتفع 79 بالمئة منها وانخفض 18 بالمئة واستقر ثلاثة بالمئة.

وربحت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء مؤشر واحد. وصعد قطاع العقارات 2.8 بالمئة ليصبح الأفضل أداء.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.9 بالمئة متأثرا بانخفاض بلغ 4.4 بالمئة في سهم ريكروت هولدنجز.