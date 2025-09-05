الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
نيكي يرتفع مع خفض ترامب للرسوم الجمركية على السيارات اليابانية

منذ ساعتين
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني الجمعة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات.

وصعد نيكي 0.73 بالمئة ليصل إلى 42890.85 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول.

وقال محللون إن المؤشر تجاوز مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 25 أغسطس آب بعد بدء الفتح بفترة وجيزة لكن بعض المكاسب تبددت مع بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة ليصل إلى 3091.08.

قال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية “رحب المستثمرون بالأخبار المتعلقة بأمر ترامب بخفض الرسوم الجمركية على صادرات اليابان، لكن المكاسب عند الفتح كانت مفرطة”.

وزاد سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 0.5 بالمئة و0.75 بالمئة على الترتيب.

وكسبت الأسهم المرتبطة بالرقائق مع صعود سهمي أدفانتست وطوكيو إلكترون 2.54 بالمئة و0.07 بالمئة على الترتيب.

وتوقع هوسوي أن يلامس المؤشر نيكي مستوى 44 ألف نقطة الأسبوع المقبل إذ تعززت المعنويات مع خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.

    المصدر :
  • رويترز

