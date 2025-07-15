نيكي يصعد بفضل أسهم شركات الرقائق

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع صعود أسهم الرقائق بعد خطة إنفيديا لاستئناف مبيعات رقائق للذكاء الاصطناعي للصين وتخلي المؤشر القياسي عن حذر سابق بسبب بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وانتخابات في اليابان هذ الشهر.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.55 بالمئة عند 39678.02 نقطة، بعد أن تراجع بما يصل إلى 0.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

قال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في مركز توكاي طوكيو للأبحاث “تمسك المستثمرون بالحذر في وقت سابق من الجلسة بسبب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم وتوقعات نتائج الانتخابات الوطنية”.

وأضاف “لكن الأخبار المتعلقة بشركة إنفيديا رفعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، مما عزز المؤشر نيكي”.

وقالت شركة إنفيديا عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي إنها ستستأنف مبيعات رقائق إلى الصين وتتوقع الحصول على ترخيص الحكومة الأمريكية قريبا.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 3.49 بالمئة ليصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكي.

وعكس سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق مساره لينهي الجلسة مرتفعا 1.78 بالمئة.

وقفزت أسهم شركات صناعة الكابلات مع تقدم سهم فوروكاوا إلكتريك 6.49 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية. وارتفع سهم فوجيكورا 3.95 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 بالمئة ليصل إلى 2825.31 نقطة.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو حزيران، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وسيراقبون أي ضغوط تصاعدية على الأسعار ناتجة عن الرسوم الجمركية.

وفي اليابان، تشعر الأسواق بالقلق من هزيمة محتملة للحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في 20 يوليو تموز.

وقد تؤدي الهزيمة إلى تمكين أحزاب المعارضة التي تعهدت في برامجها الانتخابية بخفض أو إلغاء ضريبة المبيعات.

وخسر سهم دايكن لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.6 بالمئة، ليشكل أكبر ضغط على نيكي.