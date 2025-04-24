نيكي يصعد بفضل التكنولوجيا والسيارات مع تراجع مخاوف الحرب التجارية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الخميس بفضل انتعاش قطاع التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية، وذلك بعد أن أبدى البيت الأبيض استعداده لتخفيف حدة الحرب التجارية مع الصين.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعفي شركات السيارات من بعض الرسوم الجمركية، مما أعطى دفعة لأسهم قطاع السيارات.

وفي البداية، تلقت السوق دعما واسعا من تراجع قيمة الين مقابل الدولار، لكن الانتعاش الذي حدث اليوم الخميس أدى إلى تقليص المكاسب التي حققتها مؤشرات الأسهم اليابانية عند الإغلاق.

وصعد المؤشر نيكي 0.5 بالمئة عند 35039.15، قرب أدنى مستوى للجلسة ولكنه ظل فوق مستوى 35 ألف الذي يعتبر مهما للمعنويات. وارتفع في وقت سابق 1.2 بالمئة ليصل إلى 35287.95، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل نيسان، عندما فاجأ ترامب الأسواق العالمية بفرض رسوم جمركية كانت أكثر حدة مما كان متوقعا.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 1.8 بالمئة، ليكون من بين الأفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو.

وتقدمت شركة تويوتا موتور، التي أعلنت عن استثمار إضافي قدره 88 مليون دولار في مصنع في فرجينيا الغربية، 2.9 بالمئة.

وحققت أسهم الشركات الرائدة في مجال الشرائح مكاسب كبيرة، إذ كانت طوكيو إلكترون وأدفانتست من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكي.

وقفزت أسهم نينتندو 5.6 بالمئة إذ فاق الطلب المبكر على جهاز (سويتش 2) المرتقب قدرة الشركة على توفيره.

وارتفعت شركة فانوك 1.32 بالمئة بفضل نتائج مالية قوية، رغم أنها امتنعت عن تقديم توقعات للعام المالي الحالي بسبب عدم اليقين حول التجارة العالمية، مع بدء موسم الأرباح في اليابان في اكتساب زخم هذا الأسبوع.

وقال ماكي ساوادا الاستراتيجي في نومورا ماكي ساوادا “إذا زاد عدد الشركات التي تتجنب تقديم توقعات للعام بأكمله، فإن الشعور بعدم اليقين بشأن أداء الشركات سيزداد، مما سيشكل عبئا على سوق الأسهم… هذه مسألة يجب أن يوليها المستثمرون اهتمامهم”.