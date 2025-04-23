نيكي يغلق على أعلى مستوى في 3 أسابيع بدفعة من تعافي وول ستريت

أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بدفعة من تعاف قوي في وول ستريت دفع المستثمرين إلى الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع السيارات.

ولامس نيكي ذروة بلغت 35142.12 نقطة خلال اليوم قبل أن ينهي الجلسة على ارتفاع نسبته 1.89 بالمئة مسجلا 34868.63 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل نيسان.

وقال تاكورو هاياشي مدير مركز أبحاث الاستثمار في إيواي-كوسمو سكيورتيز “المستثمرون باعوا أسمهما بمجرد التعافي القوي للمؤشر لكن المعنويات في السوق ليست سيئة بشكل عام”.

وتابع قائلا “لكن السوق تريد التأكد من نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة واليابان… إذ قد تحرك الين في أي من الاتجاهين”.

ومن المقرر أن يلتقي وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في واشنطن خلال أيام في محادثات من المتوقع أن تتطرق إلى معدلات صرف العملة بين موضوعات أخرى رئيسية.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار في الجلسة السابقة مسجلا 139.885. وتعافى الدولار اليوم الأربعاء ودفع الين للانخفاض بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 141.760.

وخلال الليل، ارتفعت الأسهم الأمريكية بدفعة من مجموعة من تقارير النتائج المالية الفصلية ومؤشرات على خفض التصعيد في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقفز المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا اليوم الأربعاء عند الإغلاق 2.06 بالمئة إلى 2584.32 نقطة بدفعة من زيادة قوية في سهمي سوني جروب بنسبة 5.68 بالمئة وتويوتا موتور بنسبة خمسة بالمئة.

وصعد سهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.22 بالمئة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

وزاد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بتصنيع الرقائق بنسبتي 2.45 بالمئة و3.1 بالمئة على الترتيب.

وصعدت أسهم شركة فوجي فيلم هولدينجس 8.73 بالمئة بعد أن قالت شركة ريجينيرون للأدوية إنها وقعت صفقة بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات دولار مع وحدة الأدوية التابعة للشركة.