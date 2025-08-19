نيكي يغلق على انخفاض مع جني المستثمرين للأرباح

لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

تراجع المؤشر نيكي الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق ليغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ عكف المستثمرون على تقييم أداء وول ستريت الباهت خلال الليل، مما أثار مخاوف من أن التقدم الذي شهدته الأسواق كان كبيرا وسريعا.

وأغلق نيكي متراجعا 0.38 بالمئة إلى 43546.29 نقطة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 43876.42 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.14 بالمئة إلى 3116.63 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي.كوزمو سكيوريتيز “دفع الحذر بشأن الارتفاع السريع المستثمرين إلى جني الأرباح”.

وأضاف “المعنويات قوية، لذا فإن الزخم سيعود إذا شهدت السوق أي مؤشرات إيجابية”.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغير يذكر تقريبا أمس الاثنين بعد أن واجهت صعوبة في تحديد اتجاهها مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول.

وسيتابع المستثمرون المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس آب، والذي من المتوقع أن يلقي فيه رئيس المجلس جيروم باول كلمة. وقد يقدم المؤتمر مزيدا من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية وإطار سياسات المجلس.

وبدد سهم مجموعة سوفت بنك مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض أربعة بالمئة اليوم ويشكل أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكي عقب أنباء عن استحواذ الشركة اليابانية المستثمرة في مجال التكنولوجيا على حصة بملياري دولار في إنتل.

وارتفع سهم سوفت بنك 36 بالمئة منذ بداية الشهر، متجاوزا بكثير مكاسب نيكي البالغة 9.2 بالمئة.

وانخفض سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.26 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 0.83 بالمئة. وتقدم سهم شركة الأدوية تشوجاي فارماسيوتيكال 4.46 بالمئة، مما شكل أكبر دفعة لنيكي.