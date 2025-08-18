نيكي يغلق عند مستوى قياسي بدعم من قطاع السيارات

واصل المؤشر نيكي الياباني مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع اليوم الاثنين، في حين دفع ضعف الين أسهم شركات تصنيع السيارات إلى الارتفاع.

وارتفع نيكي 0.77 بالمئة إلى 43714.31 نقطة وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3120.96 نقطة. واختتم كلاهما الجلسة عند مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفعت الأسهم اليابانية هذا الشهر على خلفية تجدد التفاؤل تجاه توقعات الشركات المحلية والنمو الاقتصادي مع اتضاح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم لدى (توكاي طوكيو إنتيليجينس لاب) “حافظت الأسهم المحلية على زخم الأسبوع الماضي. كانت هناك توقعات بمواصلة المستثمرين الأجانب شراء الأسهم اليابانية”.

وتقدم سهم شركة (فاست ريتيلينج) 1.28 بالمئة ليقدم أكبر دفعة لنيكي. وعوضت شركة (أدفانتست) لتصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية خسائر مبكرة لتغلق على ارتفاع 1.48 بالمئة.

وصعد قطاع شركات تصنيع السيارات بارتفاع سهم شركة (تويوتا موتور) 1.72 بالمئة وتقدم سهم (هوندا موتور) 1.56 بالمئة، وهبط الين نحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار اليوم.

ويميل انخفاض العملة اليابانية إلى تعزيز أسهم المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عند إعادتها إلى اليابان.

وفي الوقت نفسه، تلقت الأسهم اليابانية دعما أيضا من المؤشر داو جونز الصناعي الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا يوم الجمعة، وقفز سهم شركة (يونايتد هيلث) بعد زيادة شركة (بيركشاير هاثاواي) حصتها.

وانخفضت أسهم البنوك في طوكيو، مما أدى إلى تراجع المؤشر المتعلق بالبنوك 1.93 بالمئة ليتصدر خسائر المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.

وهبط سهم مجموعة (ميتسوبيشي يو.إف.جي فاينانشال جروب) 2.55 بالمئة ونزل سهم مجموعة (سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب) 2.3 بالمئة.

وكانت البنوك ارتفعت يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات اقتصادية قوية على نحو مفاجئ التوقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة.

وفقد سهم شركة (طوكيو إلكترون) لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.14 بالمئة ليؤثر على نيكي بأكبر نسبة. وانخفض سهم مجموعة (سوني جروب) 2.54 بالمئة.

وبين أكثر من 1600 سهم على المؤشر نيكي، ارتفع 69 بالمئة وانخفض 27 بالمئة منها، وأغلق اثنان بالمئة منها على استقرار.