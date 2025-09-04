الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

نيكي ينتعش بفضل أسهم التكنولوجيا

منذ 19 دقيقة
لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

صعد المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس من أدنى مستوى له في شهر تقريبا، والذي سجله في الجلسة الماضية، إذ قادت أسهم التكنولوجيا المحلية الارتفاع بعد المكاسب التي حققتها نظيراتها الأمريكية خلال الليل.

وارتفع نيكي 1.2 بالمئة عند 42456.16‭ ‬نقطة بحلول منتصف جلسة التداول بعدما سجل المؤشر أدنى مستوى إغلاق منذ الثامن من أغسطس في الجلسة الماضية.

وقفز سهم شركة فوجيكورا لصناعة الدوائر الكهربائية والكابلات الضوئية 6.8 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على نيكي، يليه ارتفاع 3.8 بالمئة لسهمي شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق ومجموعة سوفت بنك.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 3073.20 نقطة.

وخلال الليل، تقدم المؤشر ناسداك المجمع الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة منتعشا بقوة من تراجع بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن بين الأسهم الرابحة سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو وصعد 2.4 بالمئة، وكذلك سهم مجموعة سوني الذي كسب 2.7 بالمئة.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.4 بالمئة.

وكان الخاسر الأبرز هو سهم نيديك الذي هوى بما يتجاوز 18 بالمئة بعد أن كشفت شركة صناعة المحركات الكهربائية عن وجود تلاعب في الحسابات.

 

 

 

