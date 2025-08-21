نيكي يهبط بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس مع بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح عقب موجة صعود وهبطت أسهم التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية.

بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، انخفض نيكي 0.5 بالمئة ليصل إلى 42689.22 نقطة. ويتجه المؤشر للتراجع للجلسة الثالثة على التوالي من أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة إلى 3085.78.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول “واصل المستثمرون بيع الأسهم لجني الأرباح، لكن بعض المستثمرين الذين لم يتمكنوا من شراء الأسهم أثناء الارتفاع قاموا بشراء الأسهم عند الانخفاض… وهو ما حد من خسائر نيكي”.

وخسر سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق اثنين بالمئة وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 2.05 بالمئة.

وانخفض المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 خلال الليل مع بيع المستثمرين لأسهم التكنولوجيا والانتقال إلى قطاعات أقل قيمة.

وهوى سهم دايتشي سانكيو لصناعة الأدوية 5.75 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين 225 سهما على المؤشر نيكي.

وخالف الاتجاه سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي ارتفع 1.95 بالمئة منتعشا من خسارة 5.6 بالمئة قبل يوم.