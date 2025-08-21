الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيكي يهبط بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 8:06 صباحًا
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

A A A
طباعة المقال

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس مع بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح عقب موجة صعود وهبطت أسهم التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية.

بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، انخفض نيكي 0.5 بالمئة ليصل إلى 42689.22 نقطة. ويتجه المؤشر للتراجع للجلسة الثالثة على التوالي من أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة إلى 3085.78.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول “واصل المستثمرون بيع الأسهم لجني الأرباح، لكن بعض المستثمرين الذين لم يتمكنوا من شراء الأسهم أثناء الارتفاع قاموا بشراء الأسهم عند الانخفاض… وهو ما حد من خسائر نيكي”.

وخسر سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق اثنين بالمئة وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 2.05 بالمئة.

وانخفض المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 خلال الليل مع بيع المستثمرين لأسهم التكنولوجيا والانتقال إلى قطاعات أقل قيمة.

وهوى سهم دايتشي سانكيو لصناعة الأدوية 5.75 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين 225 سهما على المؤشر نيكي.

وخالف الاتجاه سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي ارتفع 1.95 بالمئة منتعشا من خسارة 5.6 بالمئة قبل يوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يتحدث في مؤتمر صحفي بشأن توسيع المستوطنات في منطقة E1 المجمدة منذ فترة طويلة، والتي من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية، 14 أغسطس 2025. رويترز
شجب واستنكار.. أبرز ردود الفعل بعد إقرار إسرائيل المشروع الاستيطاني "إي 1"!
مبانٍ في غزة دمرت بالكامل بسبب الغارات الإسرائيلية، 19 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
نتنياهو يستعد للتصديق على خطة احتلال غزة.. وحماس تندد بالاستهتار الإسرائيلي!
جيش الإحتلال في الضفة الغربية
إصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام