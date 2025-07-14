نيكي يهبط للجلسة الثالثة بفعل مخاوف انتخابية وتجارية

لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أثرت المخاوف بشأن انتخابات مقبلة في البلاد وتعثر محادثات التجارة مع الولايات المتحدة على معنويات المستثمرين.

وأغلق نيكي منخفضا 0.3 بالمئة، بينما استقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا.

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن اليابان ستواصل مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25 بالمئة اعتبارا من أول أغسطس آب.

غير أن هذه المحادثات قد تواجه تحديات، إذ تتلاشى احتمالات احتفاظ الائتلاف الحاكم بقيادة إيشيبا بأغلبيته في مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان، بعد انتخابات ستجرى في 20 يوليو تموز.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا “إذا خسر الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين، فهناك احتمال تأجيل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وتزايد مخاوف السوق بشأن القرارات المالية”.

وأضافت “أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتأثر البورصة اليابانية بهذه التطورات”.

ومن إجمالي الأسهم على نيكي، ارتفع 106 أسهم مقابل انخفاض 119 سهما.

وكان أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر سهم ميركاري لتجارة التجزئة عبر الإنترنت الذي هبط 5.4 بالمئة يليه سهم نيكسون لألعاب الفيديو الذي انخفض 4.2 بالمئة.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر سهمي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة وآي.إتش.آي اللذين ارتفعا بأكثر من 3.6 بالمئة.