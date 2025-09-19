نيكي يواصل مسيرة الصعود بعد قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة

تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، في حين قفزت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في 17 عاما بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا.

وارتفع الين في البداية عقب إعلان البنك المركزي سياساته، لكنه تخلى عن معظم المكاسب بعد تصريحات من حاكم بنك اليابان كازو أويدا بدت متوازنة في مؤتمر صحفي بدأ مع إغلاق السوق.

واختتم نيكي الجلسة منخفضا 0.6 بالمئة إلى 45045.81 نقطة، ليستعيد بذلك مستوى 45 ألف نقطة المهم من الناحية النفسية.

وكان قد انخفض 1.8 بالمئة في أعقاب إعلان السياسة النقدية مباشرة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 314.68 نقطة.

وفي التعاملات المبكرة، ارتفع نيكي بنحو 1.2 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 45852.75 نقطة، مدفوعا بارتفاع أسهم قطاع الرقائق بعد ارتفاع أسهم نظيراتها في الولايات المتحدة خلال الليل.