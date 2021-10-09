نيودلهي على أعتاب أزمة كهرباء حادة.. إليكم السبب!

حذر رئيس وزراء نيودلهي يوم السبت من قرب حدوث أزمة كهرباء في العاصمة الهندية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بسبب نقص الفحم وهو ما أدى بالفعل إلى انقطاع الكهرباء في بعض الولايات الشرقية والشمالية.

وقال أرفيند كيجريوال إنه حث حكومة رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي الاتحادية على تخصيص كميات أكبر من الفحم والغاز للمحطات التي تزود العاصمة بالكهرباء لأن كثيرا منها كان لديها في الأسبوع الماضي مخزون من الفحم لا يكفي إلا ليوم واحد فقط.

وقال كيجريوال في تغريدة “دلهي قد تواجه أزمة كهرباء”.

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن أكثر من نصف محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في الهند وعددها 135 والتي توفر نحو 70 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء لديها مخزونات وقود لا تكفي إلا لأقل من ثلاثة أيام.

وتشهد أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء ارتفاعا على مستوى العالم نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء بسبب النمو الصناعي مما أدى إلى تراجع إمدادات الفحم والغاز الطبيعي المسال.

تصريحات المسؤول الهندي تأتي بعد قرار وزارة الكهرباء الهندية بتعديل سياستها من أجل استخدام مواد بيولوجية في محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل بالفحم مما يشجع على استخدام النفايات الزراعية التي يحرقها المزارعون والتي تتسبب في تلوث الهواء.

ويلزم هذا القرار، الذي أُعلن أمس الجمعة، ثلاث فئات من محطات الطاقة الحرارية باستخدام مزيج من كريات المواد الحيوية بنسبة خمسة في المئة بجانب الفحم.

وغالبا ما تؤدي الزيادة الكبيرة في تلوث الهواء خلال ذلك الموسم إلى ظهور غطاء كثيف من الضباب الدخاني فوق شمال الهند كل عام.