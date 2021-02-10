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نيوزلندا تطلب من السكان الابتعاد عن الشواطئ خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط

10 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2021 7:35 مساءً
نيوزلندا تحذر من تسونامي

تسونامي - تعبيرية

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طلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية؛ خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط، في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجة في منطقة جنوب الهادئ.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: ”نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية في نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية، وارتفاعًا لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ“، في أعقاب الزلزال على مقربة من جزر لويالتي.

وأضافت الوكالة أن ”على الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه (على طول الساحل الشمالي) أن يخرجوا من البحر، ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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