نيوزيلندا.. اعلان حالة الطوارئ في فانواتو بعد إعصار كيفن

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في فانواتو بعد أن أدى إعصار كيفن إلى إثارة رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة في تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي والتي تواجه ثاني إعصار كبير خلال أسبوع.

واجتاح فانواتو الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي بالفعل إعصار جودي الذي أصاب العاصمة بورت فيلا الأربعاء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح.

وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الجمعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 3\3\2023 وتسبب في هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة.

وقالت أستراليا الجمعة إنها سترسل فريق تقييم من 12 شخصا إلى فانواتو إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.