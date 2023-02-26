نيوزيلندا.. الشرطة لاتزال تبحث عن 8 مفقودين جراء إعصار جابرييل

قالت السلطات الأحد إن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في أعقاب الإعصار جابرييل الذي ضرب نيوزيلندا قبل أسبوعين انخفض إلى ثمانية، وسط تحذيرات من مزيد من الطقس السيء في الجزيرة الشمالية بالبلاد.

ضرب جابرييل المنطقة الشمالية بالجزيرة في 12 فبراير\شباط ثم الساحل الشرقي مما تسبب في حدوث دمار واسع النطاق بالإضافة إلى سقوط 11 قتيل على الأقل ونزوح الآلاف.

تجاوز عدد الأشخاص الذين تعذر الاتصال بهم 6000 شخص في أعقاب الإعصار حيث انقطعت الاتصالات في العديد من المناطق، لكن العدد تراجع بفضل جهود‭ ‬التعافي والإنقاذ.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 26\2\2023 “يظل التواصل مع أولئك الثمانية الباقين يمثل أولوية بالنسبة للشرطة ونقوم باستكشاف جميع السبل لمحاولة تحديد مكانهم”.

وتعرضت الجزيرة الشمالية لطقس سيء مرة أخرى يوم الجمعة مع هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى مزيد من عمليات الإجلاء في منطقة خليج هوك، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من جابرييل.

كما تسبب الطقس القاسي في حدوث سيول وتحذيرات بشأن الإجلاء في داخل ومحيط مدينة أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية تحذيرا من احتمال هبوب عواصف في وقت لاحق اليوم خاصة عبر الجزيرة الشمالية والجزء العلوي من الجزيرة الجنوبية.

وطالبت وكالة الطوارئ في أوكلاند سكان المدينة بالاستعداد لمزيد من الأمطار التي من المتوقع أن تهطل في المساء.