نيوزيلندا تُعلن مغادرة 11 من مواطنيها من غزة إلى مصر

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الإثنين، أنّ 11 نيوزيلنديًا غادروا غزة مساء أمس الأحد، ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ فريقًا قنصليًا نيوزيلنديًا استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم.

وأضافت أنّ نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها ومن يحملون إقامة دائمة من غزة.

كانت نيوزيلندا قد كشفت الأسبوع الماضي أنها تعمل مع 21 نيوزيلنديًا وأفراد أسرهم وأشخاص يحملون إقامة دائمة لمساعدتهم على مغادرة غزة.

وقد أعيد فتح معبر رفح أمس الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية بعد إغلاقه يوم الجمعة.

يأتي ذلك في وقت يتواصل القصف العنيف على غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.