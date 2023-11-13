الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيوزيلندا تُعلن مغادرة 11 من مواطنيها من غزة إلى مصر

منذ 22 ثانية
علم نيوزيلندا

علم نيوزيلندا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الإثنين، أنّ 11 نيوزيلنديًا غادروا غزة مساء أمس الأحد، ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ فريقًا قنصليًا نيوزيلنديًا استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم.

وأضافت أنّ نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها ومن يحملون إقامة دائمة من غزة.

كانت نيوزيلندا قد كشفت الأسبوع الماضي أنها تعمل مع 21 نيوزيلنديًا وأفراد أسرهم وأشخاص يحملون إقامة دائمة لمساعدتهم على مغادرة غزة.

وقد أعيد فتح معبر رفح أمس الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية بعد إغلاقه يوم الجمعة.

يأتي ذلك في وقت يتواصل القصف العنيف على غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مستشفى الشفاء في غزة
غزة تحت النار
الوضع مروع وخطير.. أكبر مستشفى في غزة يتوقف عن العمل
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صور الأقمار الصناعية تكشف احتفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟
الحرس الثوري الإيراني
إيران لا علاقة لها.. هل من مصدق؟

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
طائرات مسيرة- أرشيفية
"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
معاريف تتحدث عن "ضربة إسرائيلية شديدة" لحزب الله!