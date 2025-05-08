نيويورك بوست: واشنطن قد تقلّص الرسوم على الواردات الصينية

كرت صحيفة نيويورك بوست اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة على الواردات الصينية بأكثر من النصف في الأسبوع المقبل.

ونفى البيت الأبيض التقرير ووصفه بأنه مجرد تكهنات.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض “عندما تُتخذ قرارات بشأن الرسوم الجمركية، فإنها ستأتي مباشرة من الرئيس. أي شيء آخر هو مجرد تكهنات”.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين 9 فبراير 2025 زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 بالمئة دون استثناءات، بهدف إنعاش القطاع المتعثر لكن الخطوة تهدد بحرب تجارية أوسع نطاقا.

وأعلن ترامب يوم الجمعة 8 فبراير 2025 أنه سيفرض رسوما على كثير من الدول هذا الأسبوع. ولم يحدد تلك الدول، لكنه قال إن الرسوم ستفرض “حتى نحظى بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى”.

وتتسق هذه الخطوة مع وعد ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأمريكية.

وكان فرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.