الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيويورك بوست: واشنطن قد تقلّص الرسوم على الواردات الصينية

منذ 15 دقيقة
الصين وأمريكا -رويترز

الصين وأمريكا -رويترز

A A A
طباعة المقال

كرت صحيفة نيويورك بوست اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة على الواردات الصينية بأكثر من النصف في الأسبوع المقبل.

ونفى البيت الأبيض التقرير ووصفه بأنه مجرد تكهنات.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض “عندما تُتخذ قرارات بشأن الرسوم الجمركية، فإنها ستأتي مباشرة من الرئيس. أي شيء آخر هو مجرد تكهنات”.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين 9 فبراير 2025 زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 بالمئة دون استثناءات، بهدف إنعاش القطاع المتعثر لكن الخطوة تهدد بحرب تجارية أوسع نطاقا.

وأعلن ترامب يوم الجمعة 8 فبراير 2025 أنه سيفرض رسوما على كثير من الدول هذا الأسبوع. ولم يحدد تلك الدول، لكنه قال إن الرسوم ستفرض “حتى نحظى بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى”.

وتتسق هذه الخطوة مع وعد ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأمريكية.

وكان فرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة "غوغل"
غزة تحت القصف
مهندس سابق بغوغل: الذكاء الاصطناعي بات سلاحًا بيد إسرائيل لإبادة غزة
قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت القصف
بعد كمين دامٍ.. المقاومة توقع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي برفح
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
إعلام عبري: اتفاق ترامب مع الحوثيين يثير ذعرًا في تل أبيب

الأكثر قراءة

وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟