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نيويورك تايمز: الجيش الإسرائيلي مصدوم من حقيقة الأنفاق في غزة!

منذ ساعة واحدة
من أحد الأنفاق في غزة

من أحد الأنفاق في غزة (رويترز)

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كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن الجيش الإسرائيلي أصيب بحالة من الدهشة والذهول بسبب عدد الأنفاق الهائل في قطاع غزة.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن مسؤولين وجنودا إسرائيليين كانوا داخل هذه الأنفاق، أعربوا جميعا عن دهشتهم من حجم وعمق وجودة الأنفاق التي بنتها حركة “حماس”، كما تفاجأ الجيش الإسرائيلي ببعض الآلات المستخدمة في بنائها.

وقدّر الجيش الإسرائيلي في ديسمبر الماضي أن الطول الإجمالي للأنفاق يبلغ حوالي 400 كيلومتر، إلا أن كبار المسؤولين العسكريين يعتقدون أن طولها الفعلي أكبر بكثير، ويتراوح بين 560 إلى 720 كيلومترا.

ووفقا لوثائق استعرضتها “نيويورك تايمز”، صرّح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع عام 2023 أن الأنفاق لن تكون عاملا مهما في أي حرب مستقبلية ضد “حماس” بسبب قوة الجيش الإسرائيلي، وقد ثبت الآن أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما.

وكشفت وثيقة من عام 2022 أن “حماس” استثمرت مليون دولار في مداخل الأنفاق والمصانع تحت الأرض في خان يونس وحدها.

أما في الآونة الأخيرة، فقد قدّرت المخابرات الإسرائيلية أن هناك 160 كيلومترا من الأنفاق في خان يونس فقط، حيث تدور معظم المعارك حاليا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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