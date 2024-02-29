نيويورك تايمز: الرقم الحقيقي لقتلى الحرب في غزة يفوق 30 ألفاً

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها، اليوم الخميس 29 فبراير/شباط، إن أكثر من 30 ألف فقدوا حياتهم جراء الحرب في قطاع غزة، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، لكن كثيرا من الخبراء يؤكدون أنه من المحتمل جدًا أن عدد ضحايا الحرب يفوق هذا الرقم.

وذكرت الصحيفة أن الأسباب ترجع إلى الصعوبات في تقدير عدد ضحايا الحرب بدقة مع استمرار القتال، وانقطاع الاتصالات، وانهيار النظام الطبي، ووجود أعداد من الضحايا تحت الأنقاض.

وتابعت الصحيفة أنه بالنظر إلى أن عدد سكان غزة يبلغ نحو 2.2 مليون نسمة، فإن هذا يعني أن فردًا من بين 73 فردًا في غزة فقدوا حياتهم جراء هذه الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوز في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 20 ألف شهيد، وهو الأكبر مقارنة بأي مواجهة أخرى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشار تيودورس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في تغريدة نشرها على موقع “إكس”، اليوم الخميس، إلى أن الغالبية العظمى، من بين 30 ألفًا من الضحايا في قطاع غزة، هم من النساء والأطفال، علاوة على إصابة أكثر من 70 ألف فلسطيني.

وأضاف غيبرييسوس: يجب أن يتوقف العنف المروع والمعاناة في غزة.. أوقفوا إطلاق النار.

وطبقًا للبيانات التي أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، فقد بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 30,139 شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم 13,230 شهيدًا من الأطفال، علاوة على 8,860 شهيدة من النساء.

وبلغ عدد المصابين 71,217 مصابًا، كما أن هناك 7 آلاف مفقود، 70% منهم من النساء والأطفال.

وأجبرت الحرب، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/شرين الأول الماضي، نحو مليوني شخص من أهل غزة على النزوح من منازلهم، وتوجه أغلبهم إلى رفح جنوبي القطاع