نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تقرر إرسال أنظمة "باتريوت" الدفاعية إلى أوكرانيا

تعتزم الإدارة الأمريكية إرسال نظام دفاع جوي جديد من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن الرئيس جو بايدن اتخذ قراره بشأن إرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا الأسبوع الفائت.

وأضاف المسؤولان أن هذا القرار سيشجع باقي الحلفاء على الإقدام على خطوات مماثلة.

ولفتا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد تنشر منظومة باتريوت في بولندا أيضاً.

وسبق أن صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

وفي وقت سابق أعلنت ألمانيا أيضاً أنها ستسلم نظام دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

ويوم 24 أبريل/ نيسان الفائت، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

وكذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 26 أبريل/ نيسان الماضي، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا على المدى الطويل.