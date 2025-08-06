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نيويورك تايمز: ترامب يعتزم الاجتماع مع بوتين قريبا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 11:48 مساءً
لقاء سابق بين ترامب وبوتين

لقاء سابق بين ترامب وبوتين

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن ترامب يخطط بعد ذلك للاجتماع مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفة أنه تم كشف النقاب عن هذه الخطط في مكالمة مع القادة الأوروبيين اليوم.

وفي وقت سابق أعلن ترامب عن تحقيق “تقدم كبير” خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي بحثا فيه تسوية النزاع في أوكرانيا.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي، وصف ترامب اللقاء بين بوتين وويتكوف بأنه كان “مثمرا جدا”، مضيفا أنه ” تم تحقيق تقدم كبير”.

وأشار ترامب إلى أنه أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على نتائج اللقاء.

وأضاف أن “الجميع متفقون على أن هذه الحرب يجب إنهاؤها، ونحن سنعمل على ذلك خلال الأيام والأسابيع القريبة”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو، يوم الأربعاء. ووصف الجانب الروسي اللقاء بأنه كان “بناء”، مؤكدا أن الجانبين بحثا التسوية في أوكرانيا.

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