السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيويورك تايمز: قادة أوروبيون تلقوا دعوة لحضور اجتماع ترامب وزيلينسكي في واشنطن

منذ 41 دقيقة
اجتماع سابق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو في لاهاي، هولندا، 25 يونيو 2025.

اجتماع سابق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو في لاهاي، هولندا، 25 يونيو 2025.

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، أن عددا من القادة الأوروبيين تلقوا دعوة لحضور اجتماع يُعقد الإثنين المقبل في البيت الأبيض، يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قمة جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، الجمعة، والتي قالت واشنطن إنها حققت “تقدما كبيرا” في مناقشات الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق السبت، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب أجرى “مكالمة مطولة” مع زيلينسكي من الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن.

كذلك أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن ترامب أطلع القادة الأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين.

وكانت لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” نقلت عن مصادر حكومية في ألمانيا قولها إن ترامب بصدد إطلاع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى والقادة الأوروبيين الآخرين على نتائج قمته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

    المزيد من أخبار العالم

    المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد قمة ألاسكا.. ألمانيا تؤكد استعداد أمريكا لحماية أوكرانيا
    الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأميريكي ترامب
    "فاينانشال تايمز": بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي
    وزارة الخارجية الأمريكية
    أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

    الأكثر قراءة

    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
    الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
    قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!