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نيويورك تايمز: قرار أمريكي مرتقب بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2023 4:31 مساءً
الجيش الأوكراني - رويترز

الجيش الأوكراني - رويترز

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أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية من أجل حربها ضد الغزو الروسي.

وكان أحد مراسلي إن.بي.آر قد قال في تغريدة على تويتر أمس الأربعاء إنه من المتوقع إعلان القرار اليوم الخميس.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في يونيو حزيران إن الجيش الأمريكي يعتقد أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا في صد القوات الروسية، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد لكييف بسبب قيود يفرضها الكونجرس ومخاوف لدى دول حليفة.

وتحث أوكرانيا أعضاء الكونغرس على الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للموافقة على إرسال ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية، والتي تحظرها أكثر من 120 دولة، عددا كبيرا من القنابل الصغيرة الأقل حجما لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير اليوم إن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية قتلت مدنيين أوكرانيين.

    المصدر :
  • رويترز

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