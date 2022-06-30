نيويورك.. مقتل امرأة بالرصاص أمام طفلها في أحد الشوارع

لا يكاد يوم يمر من دون أن تسجل الولايات المتحدة فيه حوادث إجرام وإطلاق نار عشوائي، تتسبب بمقتل الأبرياء.

وفي آخر فصول هذه الجرائم، أفادت إدارة شرطة نيويورك بأن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك قُتلت برصاصة أصابتها في الرأس.

وذكرت الشرطة أن المرأة نقلت إلى مركز ميتروبوليان الطبي حيث توفيت متأثرة بجراحها، مضيفة أن طفلها لم يمسه سوء.

وفي مؤتمر صحفي قرب مكان الحادث في مانهاتن، ناشد إريك أدمز رئيس بلدية نيويورك بالمساعدة في ضبط مطلق النار.

وقال: “سنعثر على الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة المروعة. سنجده ونقدمه للعدالة”.

في السياق، طلبت إدارة شرطة نيويورك على تويتر من السكان البقاء بعيدا عن المنطقة من أجل التحقيقات.

وتعرضت المرأة لإطلاق نار مرة واحدة بعدما اقترب منها مسلح يرتدي ملابس سوداء من الخلف.

ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به.

وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات، يبدو بعضها عشوائيا، في شوارع ومحطات مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.