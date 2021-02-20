هآرتس: إسرائيل توافق سراً على إمداد سوريا بلقاحات كورونا الروسية ضمن صفقة لتحرير إسرائيلية

كتب أموس هاريل في صحيفة هآرتس، أنّ إسرائيل وافقت على شراء مئات الآلاف من لقاحات كوفيد الروسية الصنع التي ستعطى لسوريا في بند سري ضمن صفقة مع نظام الأسد لإطلاق سراح إسرائيلية عبرت الحدود وفقاً لمصادر خارج البلاد.

وقد عادت الشابة على متن رحلة خاصة من روسيا في وقت مبكر من يوم الجمعة ، بعد أن تم نقلها إلى هناك من سوريا في وقت ما من الأسبوع الماضي. تضمن الاتفاق بين القدس وموسكو لتأمين إطلاق سراحها التزاماً بأن يبقى نقل اللقاح سرياً.

وفي مقابل عودتها ، ألغت إسرائيل عقوبة امرأة درزية من مرتفعات الجولان والتي كانت قد حكم عليها بأداء خدمة المجتمع، كما أعادت اثنين من الرعاة إلى سوريا.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: بدا أن المشرع أحمد طيبي وكأنه يلمح إلى تقارير حول الصفقة على تويتر يوم الجمعة ، داعياً إلى إرسال اللقاحات إلى قطاع غزة أيضاً. وغرّد على تويتر قائلاً: “هل يجب أن ننتظر أن يعبر يهودي الحدود إلى غزة حتى نحصل على التطعيم ؟. “يجب أن يكون هناك طريقة أخرى. إنه قانون دولي وإنساني. نحن نعيش في نفس المنطقة التي ينتشر فيها الوباء بشكل مستمر.”

ووفقاً لتقارير أجنبية، تقيم المرأة في مستوطنة مودين إيلي الدينية في الضفة الغربية. وكانت قد عبرت الحدود في 2 شباط، ويبدو من التحقيق الأولي أنها وصلت إلى قرية مجدل شمس ، على الجانب الإسرائيلي من الحدود ، في المساء قبل أن تسير شمالاً نحو جبل حرمون، حيث تفتقر المنطقة إلى سياج حدودي دائم ، ونجحت في العبور إلى الأراضي السورية في نقطة لم ترصدها الكاميرات الأمنية العسكرية.

بعد عبورها إلى سوريا ، وصلت إلى قرية حيدر الدرزية ، حيث اعتقلتها قوات المخابرات السورية. بعد استجوابها ، خلص الضباط السوريون إلى أنها ليست جاسوسة واتصلوا بإسرائيل عبر روسيا لبدء التفاوض على عودتها.

وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محادثات لتأمين عودة الإسرائيليين منذ البداية ، وكذلك وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي ، الذين تحدثوا مع نظرائهم في موسكو. ولم يتم إبلاغ مسؤولي وزارة العدل وغيرهم من المسؤولين المعنيين بالأمر إلا يوم الثلاثاء ، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء. لذلك بدأت المحادثات حول شروط الصفقة صباح الأربعاء.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية يوم الأربعاء أن المرأة الإسرائيلية دخلت الى الأراضي السورية عبر معبر القنيطرة واعتقلتها السلطات. سافر مستشار الأمن القومي مئير بن شبات ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين يارون بلوم ، إلى روسيا لإجراء مفاوضات مع سوريا.

كانت روسيا تشكل قناة تواصل بين إسرائيل ونظام بشار الأسد في السنوات الأخيرة، بحكم انخراطها العميق في سوريا. قبل حوالي عامين، توسطت موسكو في إعادة رفات زكريا بوميل ، وهو جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي قتل في معركة السلطان يعقوب في عام 1982. تم نقل رفاته من سوريا إلى روسيا قبل أيام قليلة من وصوله إلى إسرائيل في نيسان 2019.