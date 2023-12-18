هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحتجز مئات الأسرى في معسكر قرب بئر السبع

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين إن عددا من الأسرى الفلسطينيين توفوا بمعسكر اعتقال لجيش الاحتلال في النقب نتيجة ظروف اعتقالهم القاسية.

وأوضحت أن الجيش يبقى الأسرى الذين يحتجزهم في معسكر “سديه تيمان” الواقع بالقرب من بئر السبع معظم الوقت معصوبي الأعين ومكبلي اليدين.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه سيحقق في الأمر.

من جهة أخرى، دعا مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر إلى تحرك دولي للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح شاكر في تصريح للجزيرة أن “التجويع من الأدوات التي تستخدمها إسرائيل في غزة” مطالبا “بإنهاء العقاب الجماعي في حق الفلسطينيين”.