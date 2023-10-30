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صحيفة "هآرتس" تدعو إلى عزل نتنياهو "على الفور"

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2023 4:16 مساءً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الحكومة لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه على الفور “في تصويت لحجب الثقة”، معتبرة أن بقاءه في منصبه “هو بمثابة مقامرة بمستقبل إسرائيل”.

وتوجهت الصحيفة الإسرائيلية إلى قادة الأحزاب المشاركة بالحكومة لعزل نتنياهو، بالقول إن “مستقبل البلاد بين أيديكم: أظهروا المسؤولية في هذا الوقت المشؤوم وافعلوا الشيء الصواب”، في إشارة إلى عزل نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن “الرسالة التي نشرها نتنياهو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أول أمس السبت، التي ألقى فيها -في خضم الحرب- باللوم على رؤساء جهاز الأمن في الفشل عن عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تستلزم عزله الفوري من منصب رئيس الوزراء”.

وتابعت أنه “بعد هذا المنشور، ورغم أنه حذفه في صباح اليوم التالي (صباح الأحد) واعتذر بشكل ضعيف، يجب على كل إسرائيلي ورئيس الدولة وأعضاء الكنيست وأعضاء الحكومة ورؤساء جهاز الأمن أن يدركوا مرة واحدة وإلى الأبد أن استمرار نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في هذا الوقت المصيري هو بمثابة مقامرة بمستقبل إسرائيل”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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