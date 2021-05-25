الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"هآرتس" تكشف عن خطأ "غير عادي" للقبة الحديدية

25 - مايو - 2021
منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية

منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار اسرائيلية من طراز سكايلارك من وحدة “Sky Rider” التي تقوم بمهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية خلال التصعيد على غزة.

وأشارت إلى أن جنود سلاح الجو المسؤولين عن تشغيل القبة الحديدية أسقطوا طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي خلال القتال الأخير في غزة لأنهم اعتقدوا عن طريق الخطأ أنها طائرة معادية، مما تسبب في قلق كبير بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي، مضيفة ان هذه الحادثة “غير العادية” تسببت في إحداث صدمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يشغل نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية، ويعتمد بشكل كبير على قدرته على تحديد قوات العدو في سماء إسرائيل ومحيطها، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    رئيسي مستغرب من تصرفات واشنطن.. ماذا في التفاصيل؟
    واشنطن قد تتجه الى فرض قيود على صادرات الوقود
    (غيتي)
    على وقع الخلافات مع بغداد.. كردستان العراق يؤسس شركتين للنفط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!