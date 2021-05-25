"هآرتس" تكشف عن خطأ "غير عادي" للقبة الحديدية

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار اسرائيلية من طراز سكايلارك من وحدة “Sky Rider” التي تقوم بمهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية خلال التصعيد على غزة.

وأشارت إلى أن جنود سلاح الجو المسؤولين عن تشغيل القبة الحديدية أسقطوا طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي خلال القتال الأخير في غزة لأنهم اعتقدوا عن طريق الخطأ أنها طائرة معادية، مما تسبب في قلق كبير بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي، مضيفة ان هذه الحادثة “غير العادية” تسببت في إحداث صدمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يشغل نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية، ويعتمد بشكل كبير على قدرته على تحديد قوات العدو في سماء إسرائيل ومحيطها، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.