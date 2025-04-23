هاباج لويد: إلغاء 30% من الشحنات المتجهة من الصين إلى أمريكا

قال متحدث باسم مجموعة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري لرويترز، اليوم الأربعاء، إن عملاء الشركة ألغوا 30 بالمئة من الشحنات المتجهة‭ ‬من الصين إلى الولايات المتحدة بسبب القلق من الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف المتحدث أنه في المقابل، كانت هناك “زيادة هائلة” في الطلب على الشحنات من تايلاند وكمبوديا وفيتنام.

أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية إلى إثارة صراع تجاري نتج عنه فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 145 بالمئة على السلع الصينية ورسوم جمركية صينية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية.

وقال المتحدث إن الشركة تستخدم سفنا أصغر حجما على الطريق إلى الولايات المتحدة في بعض الحالات، مع الحفاظ على عدد المسارات دون تغيير.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر أمس الثلاثاء من أن الناتج الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ في الأشهر المقبلة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على جميع الشركاء التجاريين تقريبا.

وعبر ترامب في وقت لاحق من أمس الثلاثاء عن تفاؤله بشأن تحقيق تقدم مع الصين من شأنه أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على وارداتها بشكل كبير، لكنه قال أيضا إنه “إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسوف نبرم نحن الاتفاق”.