هارفارد‭ ‬تسعى لاقتراض 750 مليون دولار عقب تهديدات التمويل الاتحادي

قالت جامعة هارفارد أمس الاثنين إنها تسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بورصة وول ستريت ضمن خطة طوارئ، وذلك بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراجعة منح وعقود اتحادية بقيمة تسعة مليارات دولار للجامعة المرموقة في إطار حملة للتصدي لسلوك يُعتقد أنه معاد للسامية في الحرم الجامعي.

وفي خطاب للجامعة الأسبوع الماضي، أدرجت الحكومة عدة شروط يجب على هارفارد استيفاؤها للحصول على الأموال الاتحادية من بينها حظر وضع المتظاهرين بالجامعة كمامات وأقنعة لإخفاء هوياتهم وعدة قيود أخرى.

وأكدت الجامعة أنها تلقت الخطاب لكنها لم تصدر مزيدا من التعليقات.

وقالت هارفارد في بيان أمس الاثنين “في إطار خطة طوارئ مستمرة لمجموعة من الظروف المالية، تقوم هارفارد بتقييم الموارد اللازمة لتعزيز أولوياتها الأكاديمية والبحثية”.

تأتي خطة هارفارد بعد أقل من أسبوع من إعلان جامعة برينستون، في إشعار بتاريخ الأول من أبريل نيسان، أنها تدرس أيضا بيع سندات خاضعة للضريبة بقيمة 320 مليون دولار في وقت لاحق من هذا الشهر. وأعلنت الجامعة الأسبوع الماضي أن الحكومة جمدت عشرات المنح البحثية الممنوحة لها.

وقال متحدث باسم هارفارد إنها تعتزم إصدار سندات تخضع للضريبة بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار “لأغراض عامة للمؤسسة”. وبلغت ديون الجامعة المستحقة 7.1 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024، وتتوقع الجامعة أن تبلغ الديون حوالي 8.2 مليار دولار بعد إصدار السندات المقترح.

وأضاف المتحدث باسم الجامعة أنهاأصدرت في الآونة الأخيرة سندات معفاة من الضرائب بقيمة 434 مليون دولار في مارس آذار 2025 وسندات معفاة من الضرائب بقيمة 735 مليون دولار في ربيع عام 2024، وأصدرت أيضا سندات في عام 2022.

وتتلقى جامعة هارفارد تمويلا بقيمة 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأمريكية. ودعا ناشطون وطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس قيادات الجامعة إلى التصدي لمطالب إدارة ترامب.

هدد ترامب بخفض التمويل الاتحادي للجامعات الأمريكية التي تقول إدارته إنها تساهلت مع معاداة السامية في حرمها الجامعي.

وتصاعدت هذه المزاعم نتيجة لموجة من الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في جامعة هارفارد وغيرها ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة والذي قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع وسط اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب تنفيها إسرائيل.

ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترامب تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة والدعوة إلى حقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس.

لكن بعض الطلاب اليهود قالوا إنهم شعروا بالتهديد من قبل المتظاهرين، وإن بعض الدورات الأكاديمية متحيزة ضد إسرائيل.

وشنت إسرائيل حملتها عقب هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 واحتجاز 251 رهينة.

وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان أيضا عن مخاوفهم بشأن الإسلاموفوبيا والتحيز ضد العرب. ولم تعلن إدارة ترامب أي خطوات لمعالجة تلك المخاوف.