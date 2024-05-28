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هاريس: كلمة "مأساة" لا تكفي لوصف الضربات الإسرائيلية برفح

منذ 40 دقيقة
كاملا هاريس

كاملا هاريس

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قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الثلاثاء إن كلمة مأساوية هي أقل ما يقال في وصف الضربات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى نشوب حريق في مخيم في مدينة رفح بغزة، مما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا.

وكانت هاريس التي كانت تتحدث خارج إحدى الفعاليات في واشنطن، ترد على سؤال أحد الصحفيين حول الغارة الجوية التي وقعت مساء يوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح بمجرد اطلاعها على تقارير بالواقعة، مضيفة أن واشنطن ستراقب عن كثب نتائج التحقيق الإسرائيلي.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل التأكيد على إسرائيل بضرورة امتثالها الكامل بالقانون الدولي الإنساني والحد من تاثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

هذا وقال متحدث باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء 28\5\2024 إن غوتيريش ندد بالغارات الجوية الإسرائيلية الفتاكة التي شهدتها رفح يوم الأحد مضيفا أنه دعا إلى وقف الرعب والمعاناة على الفور.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة “لا بد للسلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهّل وتمكّن الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحتاجين ولا بد من فتح جميع المعابر”.

هذا وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن آخر مستشفى في رفح قد يخرج من الخدمة وإن عددا كبيرا من الوفيات قد يكون متوقعا إذا نفذت إسرائيل “اجتياحا شاملا” للمدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق في احتمال أن تكون ذخائر مخزنة بالقرب من مجمع في غزة قصفته غارة جوية يوم الأحد هي سبب اندلاع حريق أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنيا.

وذكر الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش أنه لم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق المميت، لكنه أضاف أن السبعة عشر كيلوغراما من الذخائر المستخدمة في الهجوم أصغر بكثير من أن تتسبب في نشوب حريق بحجم الحريق الذي اندلع.

    المصدر :
  • رويترز

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