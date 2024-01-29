هاغاري: الجيش سيواصل الضغط على مدينة خان يونس جنوب غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن القوات الإسرائيلية تقاتل في قطاع غزة فوق الأرض وتحتها.

وأضاف هاغاري خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن الجيش سيواصل الضغط على مدينة خان يونس جنوب غزة.

كما وقال أن الجيش قتل حتى الآن أكثر من 2000 من عناصر حماس في خان يونس.

فيما أردف: “سنواصل كل الجهود لإعادة الرهائن من غزة”.

ورداً على هجوم السابع من أكتوبر، توعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن استشهاد 26637 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

كذلك نزح أكثر من 80% من سكان القطاع إلى الجنوب، حيث تكدسوا في مخيمات غير مؤهلة أو حتى في الحدائق والطرقات والشوارع.

إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ولجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما كررت وزارة الصحة المحلية أنها لا تملك بنية تحتية لاستيعابهم.