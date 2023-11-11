هاغاري: هناك مجهود استخباراتي كبير لمعرفة أماكن وجود الأسرى

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في تصريح متلفز، أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر هو 361.

كما قال، أن الجيش يعمق العمليات في مخيم الشاطئ بغزة، وأكد على أن هناك مجهود استخباراتي كبير لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومن يحتجزهم.

وأوضح أن الجيش لا يهاجم مستشفى الشفاء غرب غزة، مشيرا للسماح للمدنيين بالمغادرة.

كما قال “هناك مسارات مفتوحة لكل من يرغب في مغادرة المستشفيات”، مضيفاً “قواتنا ستساعد في إجلاء الرضع من مستشفى الشفاء بغزة غدا الأحد”.

وأعلن أن حوالي 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة الى الجنوب في الأيام الثلاثة الماضية.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الجيش أنه يعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين، وقال “لن نفوت الفرصة لاستعادتهم”.