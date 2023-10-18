هاكان فيدان يتحدث عن مفاوضات مع حماس بشأن الرهائن.. ولكن!

نقل الإعلام التركي الرسمي (الأربعاء 18-10-2023) عن وزير الخارجية هاكان فيدان القول إن تركيا تجري محادثات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم، لكن “ليس هناك أي شيء ملموس” حتى الآن.

وقال فيدان أمس الثلاثاء إن أنقرة تناقش إطلاق سراح أجانب ومدنيين وأطفال تحتجزهم حماس، وأضاف أن “دولا كثيرة” طلبت مساعدة تركيا في تسهيل إطلاق سراح مواطنيها.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن فيدان قال لممثلين من وسائل إعلام تركية هذا الأسبوع “المحادثات والجهود بشأن تبادل الأسرى مستمرة. هناك محادثات واجتماعات تعقد من خلال وحدات المخابرات، ولكن في خضم الأيام الأولى لم يكن من الممكن إيجاد إطار لهذا”.

ويقول مسؤولون إن حماس تحتجز ما يقرب من 200 رهينة في غزة.

وأضاف فيدان أن دولا أخرى، وتحديدا قطر، تجري أيضا محادثات مع قادة حماس الموجودين حاليا في قطر.