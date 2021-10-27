هاكرز ينشرون بيانات مفصلة لمئات من جنود الجيش الإسرائيلي

نشرت مجموعة “هاكرز”، ملفات تحمل معلومات لأسماء وأرقام هواتف وعناوين مئات من جنود الجيش الإسرائيلي، وتفاصيل كاملة عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، عن قرصنة ملفات من أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تحتوي على بيانات مئات من الجنود.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “أقدم قراصنة على نشر ملفات ومعلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود وطلاب المدارس الإعدادية ما قبل العسكرية التي سُرقت من أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع”.

وأضافت: “من بين أمور أخرى، تم نشر ملف يشرح بالتفصيل قوات اللواء القتالي، وأسماء الجنود ومواقعهم وتدريبهم”.

وتابعت: “يحتوي الملف أيضًا على هاتف لواء يتضمن أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وعناوين سكنية لمئات الجنود”.

وأشارت إلى أن الملف يحتوي على تفاصيل آلاف الإسرائيليين المرشحين للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي.

وحول هوية القراصنة، قالت الصحيفة: “بحسب الشبهة، فهذه مجموعة من إيران”.

وتأتي عملية القرصنة التي لم تعلن وزارة الدفاع رسميا عنها، بعد يوم من هجوم سيبراني واسع تعرضت له إيران وأسفر عن توقف محطات الوقود عن العمل.

وتكثفت في الأشهر الأخيرة أعمال القرصنة الإسرائيلية-الإيرانية المتبادلة.