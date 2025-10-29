الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هايتي: مقتل أكثر من 20 شخصاً بينهم 10 أطفال جراء الإعصار ميليسا

منذ 39 دقيقة
أمواج ترتطم بالشاطئ قبل وصول الإعصار ميليسا في كوبا يوم 28 أكتوبر تشرين الأول 2025- رويترز

أمواج ترتطم بالشاطئ قبل وصول الإعصار ميليسا في كوبا يوم 28 أكتوبر تشرين الأول 2025- رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات في هايتي اليوم الأربعاء “إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب تبعات الإعصار ميليسا، معظمهم بسبب الفيضانات في منطقة بيتي جواف حيث قُتل 10 أطفال على الأقل ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين”.

كما أعلن مسؤولون في جاميكا عن أربع وفيات جراء الإعصار (ميليسا)، بعد يوم من وصوله إلى اليابسة كأقوى إعصار مسجل يجتاح الدولة الجزرية مباشرة.

وقال ديزموند ماكنزي وزير الحكومة المحلية والتنمية المجتمعية في جاميكا في بيان صحفي “يؤسفني أن أعلن تأكيد الشرطة في سانت إليزابيث وفاة أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة. تم العثور على جثثهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنوك المركزية بالخليج
معظم البنوك المركزية بالخليج تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على غرار أمريكا
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول
باول: تزايد عدد مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الراغبين في تأجيل خفض الفائدة
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول
رئيس البنك المركزي الأمريكي: المسؤولون يراقبون أنباء تسريح الموظفين

الأكثر قراءة

مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!
مركبات متضررة في أعقاب الغارات الإسرائيلية بلدة أنصار في جنوب لبنان
تصعيد عسكري إسرائيلي مرتقب لفرض الترسيم والمفاوضات المباشرة!