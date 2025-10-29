هايتي: مقتل أكثر من 20 شخصاً بينهم 10 أطفال جراء الإعصار ميليسا

أمواج ترتطم بالشاطئ قبل وصول الإعصار ميليسا في كوبا يوم 28 أكتوبر تشرين الأول 2025- رويترز

قالت السلطات في هايتي اليوم الأربعاء “إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب تبعات الإعصار ميليسا، معظمهم بسبب الفيضانات في منطقة بيتي جواف حيث قُتل 10 أطفال على الأقل ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين”.

كما أعلن مسؤولون في جاميكا عن أربع وفيات جراء الإعصار (ميليسا)، بعد يوم من وصوله إلى اليابسة كأقوى إعصار مسجل يجتاح الدولة الجزرية مباشرة.

وقال ديزموند ماكنزي وزير الحكومة المحلية والتنمية المجتمعية في جاميكا في بيان صحفي “يؤسفني أن أعلن تأكيد الشرطة في سانت إليزابيث وفاة أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة. تم العثور على جثثهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار”.