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"هاي شكل واحدة مخطوفة صار لها 9 أشهر".. جملة تتسبب بطرد مذيعة إسرائيلية!

منذ 13 دقيقة
نوعا أرغماني

نوعا أرغماني

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وجهت ” لمى طاطور” المذيعة في القناة 12 الإسرائيلية انتقاداً حاداً وساخراً للمظهر الذي خرجت به الرهينة الإسرائيلية نوعا أرغماني التي حررها الجيش الإسرائيلي في هجومه على مخيم النصيرات في رفح، مما عرضها للطرد من إدارة القناة.

وقالت المذيعة الإسرائيلية في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة “إنستغرام”، منتقدة صورة أرغماني، أن شعرها وبشرتها وأظافرها لا يدلون على أنها كانت رهينة منذ 9 أشهر، وكتبت: “هاي شكل واحدة مخطوفة صار لها 9 أشهر!”.

وأضافت متسائلة في منشورها الذي حذفته بعد نشره: “عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء؟”.

وعقَّبت القناة 12 بعد منشور لمى طاطور: “ندين بشدة كلمات الفنانة لمى طاطور على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد منتج البرنامج خالد ناطور أن “كلام لمى طاطور غير مقبول علينا ولذلك تم إيقافها عن العمل في البرنامج على الفور”، على ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن عملية إنقاذ الرهائن جرت في قلب حي سكني في النصيرات حيث كانت حماس تحتجز الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين.

وأضاف المتحدث أن القوات الإسرائيلية تعرضت لنيران كثيفة خلال العملية وأنها ردت بإطلاق النار “من الجو ومن الشارع”.

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